Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

Hindistan'da muson yağmurlarının görüldüğü dönemlerde yıldırım düşmesi kaynaklı can kayıpları yaşanırken Bihar eyaletinde, haziran ve temmuzda da bu sebeple en az 60 kişi ölmüştü.

Manila Times'ın haberine göre, Bihar eyaletinde aşırı yağışların ardından birkaç bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken bunlardan 6'sının tarlada çalışan işçiler olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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