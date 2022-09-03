Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

03.09.2022 21:04
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Manila Times'ın haberine göre, Bihar eyaletinde aşırı yağışların ardından birkaç bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken bunlardan 6'sının tarlada çalışan işçiler olduğu belirtildi.

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, olaydan dolayı üzüntüsünü ifade ederken hayatını kaybedenlerin ailelerine 5'er bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, 5 gün boyunca ülkenin kuzeydoğusunda olumsuz hava koşullarını etkili olacağı uyarısında bulundu.

Hindistan'da muson yağmurlarının görüldüğü dönemlerde yıldırım düşmesi kaynaklı can kayıpları yaşanırken Bihar eyaletinde, haziran ve temmuzda da bu sebeple en az 60 kişi ölmüştü.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
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