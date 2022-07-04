Yaşamını yitirenlerin 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu aktarılmış, 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Üst düzey yetkili Solomon Fimate, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şimdiye kadar 18 kişi sağ çıkarıldı. Kayıp kişilerin hayatta olduğuna dair umudumuz az." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika

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