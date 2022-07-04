Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

04.07.2022 09:02
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 20 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 37'den 42'ye çıktığı belirtildi.

Üst düzey yetkili Solomon Fimate, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şimdiye kadar 18 kişi sağ çıkarıldı. Kayıp kişilerin hayatta olduğuna dair umudumuz az." dedi.

Yaşamını yitirenlerin 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu aktarılmış, 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede zeminin gevşek olmasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilmişti.

Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirmişti.

YORUMLAR
500
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi Son dakika haberleri! Hindistan'daki heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 37 ölü Son dakika haberleri! Hindistan'daki heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 37 ölü
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:16:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement