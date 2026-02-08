Hindistan ve Malezya İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Hindistan ve Malezya İşbirliğini Güçlendiriyor

08.02.2026 11:26
Hindistan ve Malezya, stratejik ortaklıklarını genişleterek birçok alanda işbirliği yapma kararı aldı.

Hindistan ve Malezya, savunma, ticaret ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve iki ülke arasındaki "Kapsamlı Stratejik Ortaklığı" genişletme konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Malezya'ya gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiriye göre taraflar, bilim ve teknoloji, ticaret, enerji, tarım, sağlık, eğitim, kültür ve turizm dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki "Kapsamlı Stratejik Ortaklığı" genişletme konusunda mutabık kaldı.

Modi ve Enver, her ülkenin iç politikalarına saygı göstererek özellikle temel tarım ürünlerinin ticaretinde gıda güvenliği ve beslenme alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da hemfikir oldu.

Ticaretin kolaylaştırılması, yarı iletkenler ve dijital ekonomi gibi alanlarda potansiyelin genişletilmesi konusunda anlaşan taraflar, Malezya-Hindistan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve ASEAN-Hindistan Mal Ticareti Anlaşması'nın önemini vurguladı.

İki lider, ayrıca, terörizmi "kesin ve güçlü bir şekilde" kınayarak "teröre sıfır tolerans" çağrısında bulundu ve bu konuda kapsamlı ve sürekli mücadele için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA

