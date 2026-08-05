Hindistan\'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'da Chandipura virüsü nedeniyle yaşanan can kayıpları endişe yaratıyor. Yetkililer, salgında şu ana kadar 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Artan vakalar nedeniyle sağlık otoriteleri alarma geçerken, salgının kontrol altına alınması için kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.

ULUSAL SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ulusal sağlık müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

Uzman ekiplerin, vakaların görüldüğü bölgelerde inceleme yaparak temaslı takibi ve hastalık kontrol çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

SİVRİSİNEK, TATARCIK SİNEĞİ VE KENELERLE BULAŞIYOR

Yetkililer, Chandipura virüsünün başta tatarcık sinekleri olmak üzere sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaştığını bildirdi.

Sağlık otoriteleri, vatandaşlara özellikle böcek ısırıklarına karşı korunmaları ve şüpheli belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.