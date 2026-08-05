Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan\'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da Chandipura virüsü nedeniyle 22 çocuk hayatını kaybetti. Vakaların artmasının ardından ulusal sağlık müdahale ekibi görevlendirilirken, yetkililer virüsün tatarcık sinekleri, sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaştığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hindistan'da Chandipura virüsü nedeniyle yaşanan can kayıpları endişe yaratıyor. Yetkililer, salgında şu ana kadar 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Artan vakalar nedeniyle sağlık otoriteleri alarma geçerken, salgının kontrol altına alınması için kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.

ULUSAL SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ulusal sağlık müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

Uzman ekiplerin, vakaların görüldüğü bölgelerde inceleme yaparak temaslı takibi ve hastalık kontrol çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

SİVRİSİNEK, TATARCIK SİNEĞİ VE KENELERLE BULAŞIYOR

Yetkililer, Chandipura virüsünün başta tatarcık sinekleri olmak üzere sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaştığını bildirdi.

Sağlık otoriteleri, vatandaşlara özellikle böcek ısırıklarına karşı korunmaları ve şüpheli belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

Hindistan, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

14:30
Beşiktaş’a Trossard şoku Hocası açıkladı
Beşiktaş'a Trossard şoku! Hocası açıkladı
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:34:08. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.