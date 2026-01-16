Hınıs\'tan Erasmus+ ile İklim Eğitimi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde görev yapan 5 öğrenmen, Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilen "Change Yourself, Not the Climate (CYNC)" "Kendini Değiştir, İklimi Değiştirme" adlı uluslararası proje kapsamında iklim değişikliği eğitimi alıyor.

Fransa Ulusal Ajansı tarafından desteklenerek uygulamaya alınan proje Fransa, Lüksemburg, Yunanistan ve Türkiye ortaklığında yürütülüyor. Proje ortaklarından biri de Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

Proje kapsamında Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden seçilen 5 öğretmen, 11-17 Ocak 2026 tarihleri arasında Lüksemburg'da eğitim faaliyetlerine katılıyor. Öğretmenler, Lüksemburg'daki cole Internationale Gaston Thorn ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalı eğitimlere katılacak. Projenin ana amacının öğretmenleri güçlendirmek olduğu belirtilirken projenin temel hedefin iklim değişikliği ile mücadelede öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırmak olarak ifade edildi. İklim değişikliğinin derslere entegrasyonu konusunda uygulamalı yöntemler geliştirmek, öğrencilerde çevre bilincini güçlendirmek, okullarda yeşil okul, sıfır atık ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde uygulamalar başlatmanın amaçlandığı proje; çevre ve iklim değişikliği ile mücadeleyi merkeze alan Erasmus+ yatay öncelikleri ile uyumlu olarak tasarlandı. Aynı zamanda öğretmenlerin mesleki gelişimine ve temel anahtar becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Lüksemburg hareketliliğinde yoğun eğitim programı

Lüksemburg'daki eğitim hareketliliğinde öğretmenler; iklim okuryazarlığı, derslerde iklim değişikliğinin nasıl ele alınacağı, müfredat entegrasyonu, yenilikçi öğretim yöntemleri, okulda yeşil uygulamalar ve sıfır atık çalışmaları, karbon ayak izinin azaltılması faaliyetleri konularında atölye çalışmalarına katılacak. Program süresince öğretmenler, Lüksemburg eğitim sistemi ve yerel çevre uygulamalarını yerinde inceleyerek farklı ülkelerden gelen öğretmenlerle ortak çalışma fırsatı elde edecek. Eğitim sonunda katılımcı öğretmenlerin kendi okullarında uygulayabilecekleri ders içi ve okul temelli etkinlik planları geliştirmeleri bekleniyor.

Hınıs'ta öğrencilere ve okullara doğrudan katkı sağlayacak

Harekete katılan öğretmenler dönüşte: edindikleri bilgi ve deneyimleri diğer öğretmenlerle paylaşacak, okullarda çevre ve iklim değişikliği temalı eğitim faaliyetleri yürütecek, öğrencilerle sıfır atık, geri dönüşüm, ağaçlandırma ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarını hayata geçirecek. Proje kapsamında elde edilen çıktılar; yerel basın, sosyal medya ve okul web siteleri aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılacak. Bu uluslararası iş birliği ile Hınıs'taki öğretmenler ve öğrenciler, Avrupa düzeyinde yürütülen iklim değişikliği çalışmalarının aktif bir parçası haline geliyor. - ERZURUM