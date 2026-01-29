Hırsızlık Firmarisi Yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen R.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
