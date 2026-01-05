Hisarlı Ahmet Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hisarlı Ahmet Anıldı

Hisarlı Ahmet Anıldı
05.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın türkülerini derleyen Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında anıldı.

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet (Ahmet Hisarlı), vefatının 42'nci yılında mezarı başında anıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hisarlı Ahmet'in de mezarının bulunduğu Ahi Erbasan Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Mahalli Sanatçısı Mustafa Salün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarlı Ahmet'in Kütahya'nın medarı iftiharı olduğunu söyledi.

Sanatçının Kütahya türkülerini Türkiye ve dünyaya duyurduğunu belirten Salün, şunları kaydetti:

"İl Kültür Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Derneği ve Hisarlı Ahmet Sempozyumu düzenleme kuruluyla birlikte Hisarlı Ahmet amcamızı ölüm yıl dönümünde anmak için bir araya geldik. Kütahya'nın sanatına sunduğu katkılarından dolayı Hisarlı Ahmet'i rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Biz kendisinin ismini ve eserlerini yaşatmak için gayret ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz kendisinden memnunduk, Allah da inşallah ondan razı olsun."

Anma etkinliğine İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Hisarlı Ahmet'in öğrencilerle sanatçılar da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kütahya, Turizm, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hisarlı Ahmet Anıldı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:49:31. #7.11#
SON DAKİKA: Hisarlı Ahmet Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.