Hisarlı Ahmet Anıldı

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet (Ahmet Hisarlı), vefatının 42'nci yılında mezarı başında anıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hisarlı Ahmet'in de mezarının bulunduğu Ahi Erbasan Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Mahalli Sanatçısı Mustafa Salün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarlı Ahmet'in Kütahya'nın medarı iftiharı olduğunu söyledi.

Sanatçının Kütahya türkülerini Türkiye ve dünyaya duyurduğunu belirten Salün, şunları kaydetti:

"İl Kültür Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Derneği ve Hisarlı Ahmet Sempozyumu düzenleme kuruluyla birlikte Hisarlı Ahmet amcamızı ölüm yıl dönümünde anmak için bir araya geldik. Kütahya'nın sanatına sunduğu katkılarından dolayı Hisarlı Ahmet'i rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Biz kendisinin ismini ve eserlerini yaşatmak için gayret ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz kendisinden memnunduk, Allah da inşallah ondan razı olsun."

Anma etkinliğine İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Hisarlı Ahmet'in öğrencilerle sanatçılar da katıldı.