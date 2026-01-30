Hizmet Fiyatları Yüzde 35,11 Artış Gösterdi - Son Dakika
Hizmet Fiyatları Yüzde 35,11 Artış Gösterdi

30.01.2026 10:32
Aralık 2025'te hizmet sektöründe fiyat artışı yıllık bazda yüzde 35,11'e ulaştı. En büyük artış gayrimenkulde.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, hizmet sektöründeki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 35,11'e yükseldi. En yüksek artış gayrimenkul ile mesleki ve teknik hizmetlerde görüldü.

TÜİK'in yayımladığı Aralık 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerine göre, hizmet sektöründe üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 35,11 arttı. Endeks aylık bazda ise yüzde 0,78 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 36,78 olarak hesaplandı.

Verilere göre yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 40,33 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, yüzde 37,92 ile idari ve destek hizmetleri izledi.

Diğer sektörlerde yıllık artış oranları ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde  yüzde 34,32 oldu.

Aylık değişimlere bakıldığında ise en dikkat çekici düşüş gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,20 olarak kaydedildi. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde de yüzde 0,05'lik sınırlı bir gerileme yaşandı.

Buna karşın ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,23, mesleki ve teknik hizmetler yüzde 1,25, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,77, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,59 oranında arttı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hizmet Fiyatları Yüzde 35,11 Artış Gösterdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hizmet Fiyatları Yüzde 35,11 Artış Gösterdi
