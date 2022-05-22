Hollanda'daki Türklerden 285 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika
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Hollanda'daki Türklerden 285 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye yardımı

22.05.2022 19:06
Hollanda'daki Türklerden 285 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye yardımı

Hollanda'da yaşayan Türkler, Kırşehir ve Kayseri'deki engellilere 285 akülü ve tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Hollanda'da yaşayan Türkler, Kırşehir ve Kayseri'deki engellilere 285 akülü ve tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ortaklaşa "Engelleri Kaldırıyoruz, Bir Engeli de Sen Kaldır" projesi başlattı.

Proje kapsamında ülkede yaşayan Türkler, engelliler için 285 akülü ve tekerlekli sandalye aldı.

Tıra yüklenen akülü ve tekerlekli sandalyeler, engellilere ulaştırılmak üzere Kırşehir ve Kayseri'ye gönderildi.

Hollanda Türk Federasyonu adına projenin Hollanda ayağını yürüten Ceylan Dural, AA muhabirine, Kırşehir ve Kayseri'de önceden tespit edilen engellilere gönderilmek üzere 165 akülü engelli aracı ve 120 tekerlekli sandalyenin Hollanda'dan yola çıktığını belirtti.

Dural, "Geçen yaz Kırşehir'de izindeyken bir vatandaşın engelli annesini inşaatlarda kullanılan el arabasıyla taşıdığını gördükten sonra bu projeyi başlatma fikri ortaya çıktı." dedi.

Ceylan Dural, Hollanda'daki gurbetçi vatandaşların destekleriyle toplanan akülü ve tekerlekli sandalyelerle bir nebze de olsa engelli bireylere yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

Yardımları taşıyan tırın Türkiye'ye ulaşmasının ardından akülü ve tekerlekli sandalyeler, Kırşehir ve Kayseri'deki partner kurumların yapacağı törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Dural, daha önce Yozgat, Karaman, Elazığ, Ardahan ve Çorum illerine de benzer yardımların gönderildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Hollanda, Kayseri, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'daki Türklerden 285 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika


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