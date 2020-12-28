Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği - Son Dakika

Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği

28.12.2020 11:13

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine uzaktan eğitim altyapı ihtiyaçları için teknik ve ekipman desteği sağladı.

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine uzaktan eğitim altyapı ihtiyaçları için teknik ve ekipman desteği sağladı.

Kadın ve mülteciler başta olmak üzere gençlere eğitim, çalışma ve iş kurma imkanı sağlayan SPARK'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerin yanı sıra eğitim alanında da ciddi sorunlar ortaya çıkaran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, üniversitelerdeki yüz yüze eğitimi de olumsuz etkiledi.

SPARK, öğrencilerin uzaktan eğitime sağlıklı erişimini sağlamak için Gaziantep Üniversitesi, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile protokoller imzaladı. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) sayesinde üniversitelere altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için kilit rol oynayan teknik ve ekipman desteği sağlandı.

Üniversitelerin bünyesindeki uzmanlıkları da harekete geçiren SPARK, öğretim üyelerine ve elemanlarına çevrim içi içerik sağlama, sanal sınıfları yönetme ve teknolojiyi kullanma üzerine hızlandırılmış eğitim programları düzenledi.

Öğrencilere ücretsiz tablet ve burs

Türkiye'de 2015'ten bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'deki Suriyelilerin savaş sonrası travma bozukluğunu yenmelerine yardımcı olmak adına birey ve grup halinde psikososyal destek faaliyetleri düzenleyen, dezavantajlı öğrencilere burs ve mesleki eğitim desteği sağlayan SPARK, salgın döneminde de öğrencilere ücretsiz tablet ve internet yardımı yaptı. İki binden fazla öğrenciye girişimcilik eğitimi sunan SPARK, 74 işletmenin faaliyete geçip istihdam yaratmasına katkıda bulundu.

"Performansı aslında 3 dönem sonra göreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, 8-10 yıl gibi kısa bir süre içinde, uzaktan eğitimin, eğitim içindeki payının giderek artacağını aktardı.

Her uygulamanın uzaktan eğitim olarak adlandırılamayacağını anlatan Kumtepe, "Biz bunlara daha çok 'Acil Durumda Uzaktan Erişimli Eğitim' diyebiliriz. Şu an evet, uzaktan bir paylaşım yapıyoruz ama tasarlanmış bir uzaktan eğitimden konuşmak için henüz erken." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin uzaktan eğitim uygulamalarının hızlanmasında katalizör etkisi sağladığına dikkati çeken Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede herkes; bütün üniversiteler ve bireysel olarak düşündüğümüzde bütün öğretmenler kendilerini bir şekilde uzaktan eğitimin içinde buldu. Zamanla çok daha iyi olacak. Kendimizi uzaktan eğitim derslerini verirken çok da güvenli hissetmiyoruz. Ancak bu zamanla geçecek. Bizim literatürümüzde şöyle bir şey var, 'En iyi uzaktan eğitim dersini 3. dönemden sonra verirsin.' Yani hepimizin en iyi performansını aslında 3 dönem sonra göreceğiz. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum ve uzaktan eğitim uygulamalarının da daha oturacağını ve etkisinin de belki çok daha çabuk bir zamanda hissedileceğini düşünüyorum."

Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği
Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği
Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği
Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği

Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hollanda, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda merkezli STK'den 5 üniversiteye uzaktan eğitim için teknik ve ekipman desteği - Son Dakika


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