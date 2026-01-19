Honduras ve İsrail Arasında Dostane Görüşme

Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Asfura'nın İsrail ziyareti kapsamında Netanyahu ile görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede Netanyahu, İsrail ile Honduras'ın dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Ekonomik alanlarda, tarımda ve teknolojide, her alanda hükümetinizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Öte yandan Asfura'nın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de bir araya geldiği aktarıldı.

Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Latin Amerika ülkeleri arasında ilişkilerin ısındığını ileri sürerek, "İsrail ve Honduras arasındaki ilişkilerin de güçleneceği yeni bir dönemi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Saar ise Asfura ile yaptığı görüşme sırasında İsrail-Honduras ilişkisinin hep iyi olduğunu fakat son birkaç yıllık sürede bu dostluğun kendisini pek gösteremediğini öne sürdü.