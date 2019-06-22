Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi
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Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi

1 saat önce

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericilerin, taleplerine cevap verilmemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekildiği bildirildi.

Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi, System.String[]
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericilerin, taleplerine cevap verilmemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:18 
çin, kamu, hong kong, Ekonomi
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