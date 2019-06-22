Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi
1 saat önce
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericilerin, taleplerine cevap verilmemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekildiği bildirildi.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:18
'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericilerin, taleplerine cevap verilmemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekildiği bildirildi.
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