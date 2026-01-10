Hong Kong'da Yangın Sonrası Yeniden İnşa Yok - Son Dakika
Hong Kong'da Yangın Sonrası Yeniden İnşa Yok

10.01.2026 11:20
Hong Kong, Tai Po'daki yangın sonrası zarar gören Wang Fuk Sitesi'nin yeniden inşa edilmeyeceğini açıkladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Tai Po ilçesinde 161 kişinin hayatını kaybettiği yangında harap olan Wang Fuk Sitesi'nin yerleşim için yeniden inşa edilmesinin düşünülmediğini bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre Hong Kong Maliye Bakan Yardımcısı Michael Wong Wai-lun, katıldığı bir radyo programında sitenin bulunduğu yerde yeniden inşa edilmesinin pratik olmayacağını belirtti.

Dünyada benzer trajedilerin yaşandığı yerlerin yerleşim amacıyla yeniden inşa edildiğine pek rastlanmadığına dikkati çeken Wong, sitenin arsasında topluluk tesisleri inşa edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Wong, "Kimse gelecekte buradan rant elde edemeyecek." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı, yangında evlerini kaybeden site sakinlerine farklı yerlerde yeniden yerleşim veya maddi tazminat seçeneklerinin sunulacağını bildirdi.

Tai Po yangını

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım 2025'te öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurmuştu.

Kaynak: AA

Hong Kong, Kurtarma, Güvenlik, Politika, Güncel, Kaza

