Hrant Dink'in 19. Yıl Dönümünde Anıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink'i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.