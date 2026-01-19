Hrant Dink'in 19. Yılı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "19 yıl önce bugün Hrant Dink'e sıkılan kurşunla hepimiz o kaldırıma düştük. Hrant Dink'in mirasına sıkı sıkı sarılıp, kalktık ayağa. Çünkü bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona ve nicesine" mesajını paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Hrant Dink'in bu topraklarda bıraktığı iz bir acının, öfkenin çok ötesinde… O bu topraklarda bir güvercin tedirginliği ile yaşadı ama hakikatin ve barışın sesi olmaktan asla vazgeçmedi. Halklar arasında köprüler kurdu, nefrete karşı kardeşliği savundu. 19 yıl önce bugün Hrant Dink'e sıkılan kurşunla hepimiz o kaldırıma düştük. Hrant Dink'in mirasına sıkı sıkı sarılıp, kalktık ayağa. Çünkü bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona ve nicesine… Her zaman bizimlesin Ahparig. Saygı ve sonsuz özlemle…"