Son Dakika Haberleri: Huawei P Smart (2019) Lansmanı - Şirket Neler Anlattı?

Huawei P Smart (2019) Lansmanı - Şirket Neler Anlattı?

1 saat önce

Huawei P Smart (2019) lansmanı bugün gerçekleştirildi.

Huawei P Smart (2019) lansmanı bugün gerçekleştirildi. Lansmanda Huawei'nin telefonla ilgili anlattığı tüm bilgileri videomuzdan izleyebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:05 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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