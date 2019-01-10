Huawei P Smart (2019) Lansmanı - Şirket Neler Anlattı?
1 saat önce
Huawei P Smart (2019) lansmanı bugün gerçekleştirildi.
Huawei
P Smart (2019) lansmanı bugün gerçekleştirildi. Lansmanda Huawei'nin telefonla ilgili anlattığı tüm bilgileri videomuzdan izleyebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:05 Kaynak: Youtube
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