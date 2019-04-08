Son Dakika Haberleri: Hurda Yığınına Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu

Hurda Yığınına Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu

33 dakika önce

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hurda Yığınına Dönen Otomobilden Sağ Kurtuldu, System.String[]
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Kemal Güneş sevk ve idaresindeki 06 BHJ 907 plakalı cip Cumayanı köyü mevkiinde Üçbaş köyü yolundan anayola kontrolsüz çıkan sürücü Ali Yılmaz yönetimindeki 78 AV 025 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücüler Ali Yılmaz ve Kemal Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:25 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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