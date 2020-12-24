Hurdaya ayrılan 'Şirinler' heykellerini görev yaptığı barınağın bahçesinde sergiliyor - Son Dakika

AMASYA'da veteriner hekim Naim Karaoğlu (53), parkın yenilenmesiyle hurdaya çıkarılmasına gönlü razı gelmediği çizgi film kahramanları 'Şirinler'e ait heykelleri, görev yaptığı hayvan barınağının bahçesinde sergiliyor.

Kentte yıllar önce oluşturulan parka konulan çizgi film kahramanları 'Şirinler'e ait heykeller, parkın yenilenmesiyle hurdaya ayrıldı. Amasya Belediyesi'nde 25 yıldır veteriner hekim olarak çalışan Naim Karaoğlu, hurdaya çıkarılmasına gönlü razı gelmediği heykellerden sağlam olanları alarak, görev yaptığı barınağa götürdü. Karaoğlu, barınak bahçesine yerleştirdiği heykelleri sergilemeye başladı. 'Şirin Baba', 'Somurtkan Şirin' ve 'Tembel Şirin'in heykelleri, sokak hayvanlarını ziyarete gelenlerin zamanla ilgi odağı oldu.Veteriner hekim Naim Karaoğlu, çocukluğunun çizgi film karakteri 'Şirinler'i görev yaptığı barınağın bahçesine yerleştirerek yaşattığını belirtti. Karaoğlu, "Parkta aksesuar olarak kullanılmış ve daha sonra park modernleştirildikten sonra kaldırılarak hurdalığa atılan Şirinler heykellerini gördükten sonra benim dikkatimi çekti. İçlerinden sağlam olan Şirin Baba, Uykucu ve Somurtkan karakterlerini alarak barınağımızın bahçesini güzelleştirsin diye buraya yerleştirdik. Amacım çocukluğumun çizgi film karakterlerini sergileyerek burada yaşatmak istedim" dedi.