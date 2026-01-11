Hürriyet Partisi Gümrük Muafiyetine Dava Açacak

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, gümrük muafiyetini ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için dava açacaklarını belirtti.

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medya hesabından "Hürriyet Partisi olarak gümrük muafiyetini kaldıran, vatandaşların yurt dışından alışveriş imkanını elinden alan, Türkiye'deki üretim, ar-ge ve girişimcilik faaliyetlerine ciddi zarar verecek Cumhurbaşkanı Kararı'na dava açıyoruz. Hürriyet Partisi elindeki çok sınırlı imkanlarla sizlerin haklarını savunma çalışıyor. Takip edin, paylaşın, aramıza katılın. Desteğinize ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.