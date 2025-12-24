Husilere BM Personeli İçin Baskı Çağrısı

Yemen, alıkonulan Birleşmiş Milletler (BM) personeli, uluslararası ve yerel kuruluşların çalışanları ile diplomatik misyon görevlilerini serbest bırakmaları için Husilere daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden yapılan, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in çabalarına destek açıklaması memnuniyetle karşılandı.

BMGK'nin Yemen Başkanlık Konseyi ve Yemen hükümetine verdiği destek ve ülke halkının sıkıntılarına son verecek kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi süreci güçlendirme çağrısı takdirle karşılandı.

BMGK'nin Husilerin, BM personeli, uluslararası ve yerel kuruluşların çalışanları ile diplomatik misyon görevlilerini alıkoymasını kınaması memnuniyetle karşılanan açıklamada, "Bu kişilerin derhal ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması için (Husilere yönelik) baskı artırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Husilerin söz konusu kişileri alıkoymasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Yemen hükümetinin BM ve uluslararası toplumla olumlu işbirliği konusunda ısrarcı olduğu belirtilen açıklamada, Yemen'deki krizin sona erdirilmesine, ülkede ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklendiği kaydedildi.

BM, 20 Aralık'ta Husilerin Yemen'de 10 BM personelini gözaltına aldığını ve ellerindeki BM personeli sayısının 69'a çıktığını duyurmuştu.

Husiler, BM çalışanlarını başta ABD ve İsrail olmak üzere diğer ülkelere ajanlık yapma ithamıyla alıkoymuş, BM ise bu ithamları reddetmişti.