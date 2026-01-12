Husumet Nedeniyle Darp: 4 Tutuklama - Son Dakika
12.01.2026 18:00
Şanlıurfa'da Mehmet Sayım, husumetli kişilerce darbedildi. 4 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mehmet Sayım (72), aralarında husumet bulunan kişiler tarafından sopayla darbedildi. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Sayım, darbedildi. Şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağırılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:02:48. #7.11#
