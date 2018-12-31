Son Dakika Haberleri: Hutbe Okuma Yarışmasında Adıyaman'ı Temsil Edecek

Hutbe Okuma Yarışmasında Adıyaman'ı Temsil Edecek

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli liseler arası düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Okuma' Yarışması'nın Adıyaman finali yapıldı.

Hutbe Okuma Yarışmasında Adıyaman'ı Temsil Edecek, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli liseler arası düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Okuma' Yarışması'nın Adıyaman finali yapıldı.

Gölbaşı Ulu Camiinde gerçekleştirilen programa Adıyaman'dan 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.

Yarışmada öğrenciler, minbere çıkarak en güzel hutbeyi okumak için mücadele etti.

Gölbaşı ilçe Müftüsü Abdullah Yıldırım'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, telefuz, vurgu, tonlama, özgüven, minber hakimiyeti ve zamanı etkili kullanma yetenekleri değerlendirmesi yapıldı.

Yarışmada Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Adıyaman 1.'si olurken Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu 2. Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi ise il 3.'sü oldu.

Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Mehmet İnal 8 Mart 2019 tarihinde Malatya da düzenlenecek olacak Bölge Finalin de Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:19 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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