Huzurevi Fiyatları Emekliler İçin Lüks - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Huzurevi Fiyatları Emekliler İçin Lüks

21.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Başevirgen, huzurevi fiyatlarının emekliler için erişilemez hale geldiğini vurguladı.

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesine, 2025 yılı itibarıyla devlet huzurevlerinde tek kişilik en ucuz oda fiyatının 9 bin 736 liradan başladığı ve 11 bin 87 liraya kadar çıktığı yanıtını verdiğini belirterek, "Huzurevi emekli için artık erişilemez bir lüks haline geldi" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Başevirgen, Göktaş'ın verdiği yanıta göre emekli memur maaşına yapılan zam oranında artış gösteren en ucuz tek kişilik odanın fiyatı 9 bin 736 lira, en yüksek tek kişilik oda fiyatının ise 11 bin 87 lira olduğunu belirtti.   Başevirgen, "Huzurevi emekli için artık erişilemez bir lüks haline geldi. Emeklinin maaşı iktidar eliyle eritildi, açlığa, barınma krizine mahkum edildi" dedi.

"Bu bir tercih değil, AKP'nin bilinçli politik sonucudur

İktidarın emeklileri maliyet olarak gördüğünü ifade eden Başevirgen, "AKP'nin sosyal politika anlayışı, yaşlıyı kamusal bir sorumluluk olarak görmek yerine ticari bir maliyet kalemi olarak ele alıyor. Huzurevleri sosyal hizmet olmaktan çıkarılıp, ücretli işletmelere dönüştürülmüş durumda. Yüzlerce emekli ve kimsesiz yaşlı, yüksek maliyetleri nedeniyle huzurevlerine giremediği için 5-6 bin liralık denetimsiz otellerde, pansiyonlarda, hijyen ve güvenlikten yoksun odalarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu bir tercih değil, AKP'nin bilinçli politik sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Huzurevlerinin kapısından çevrilen on binlerce yaşlı bilerek sistemin dışında bırakılıyor"

Başevirgen, Bakan Göktaş'ın soru önergesine verdiği yanıtta 'Geliri olmayanlardan ücret alınmıyor' diyerek sorumluluktan kaçtığını öne sürerek,  "Ancak bu ifade aynı zamanda bir itiraftır. Biraz geliri olan ama insanca yaşamaya yetmeyen emekli maaşı, AKP'ye göre bu yüksek huzurevi kiralarını 'ödeyebilir' sayılıyor. Açlık sınırının altındaki 20 bin liralık maaşı olduğu için ücretsiz kabul edilmeyen, ancak ücretli huzurevlerinin kapısından çevrilen on binlerce yaşlı bilerek sistemin dışında bırakılıyor. Bu durum, sosyal devletin değil, sosyal elemenin göstergesidir" dedi.

"Yaşlı yurttaş otel odalarına sürülüyorsa, bunun adı ihmaldir"

Başevirgen, iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle emeklinin kira ödeyemez, ilaç alamaz, huzurevine ulaşamaz hale geldiğini belirterek, "Yaşlılık artık korunması gereken bir dönem değil, iktidarca tasarruf yapılacak bir alan olarak görülüyor. Bu ülkede yıllarca çalışan, prim ödeyen yaşlılarımıza verilen mesaj net: 'Paran varsa yaşlan, yoksa kaderine razı ol.' Bu tablo sosyal devletin değil, AKP'nin yarattığı derin sosyal adaletsizliğin sonucudur. Yaşlı yurttaş otel odalarına sürülüyorsa, bunun adı ihmaldir, tercihtir, sorumsuzluktur" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevi Fiyatları Emekliler İçin Lüks - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:53:51. #7.11#
SON DAKİKA: Huzurevi Fiyatları Emekliler İçin Lüks - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.