Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Otomobil

Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor

Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
05.01.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de uzun süredir en ucuz sıfır otomobiller arasında yer alan Hyundai i10'un satışı fiilen durduruldu. Markanın resmi internet sitesinde fiyat listesi incelendiğinde, i10 modeline ilişkin herhangi bir fiyat bilgisine yer verilmezken, fiyatlandırmanın doğrudan Hyundai i20 modeliyle başladığı görülüyor.

Türkiye otomobil pazarında en uygun fiyatlı model unvanını uzun süredir elinde tutan Hyundai i10 döneminde sona gelindi. Hyundai'nin resmi fiyat listelerinden sessiz sedasız kaldırılan i10'un satışı fiilen durdurulurken, markanın giriş segmentindeki yeni temsilcisi i20 oldu.

FİYAT LİSTESİNDEN SESSİZCE ÇIKARILDI

Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesinde "fiyat al" veya "model fiyatları" sekmesine girildiğinde, modelin tanıtımı yapılıyor ama fiyat alma aşamasına gelindiğinde listede i10'un olmaması dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesi olarak i20 modeli öne çıkıyor, bu da i10 için yeni araç satışının durdurulduğuna işaret ediyor.

BAYİLERDE DE STOK KALMADI

Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için yeni sipariş alınmıyor ve mevcut stokların da tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca geçmiş dönemden kalan sınırlı sayıdaki araçların satıldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Hyundai tarafından i10'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil. Modelin markanın global ürün gamında yer almaya devam etmesi, satış durdurma kararının geçici bir planlama değişikliği olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERDEN BİRİYDİ

Hyundai i10, son dönemde yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki başlangıç fiyatıyla, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alıyordu. Modelin satıştan çekilmesiyle birlikte, giriş seviyesi sıfır otomobil seçeneklerinin daha da azaldığı görülüyor.

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Hyundai, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:00:40. #7.11#
SON DAKİKA: Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.