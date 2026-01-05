Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor

Türkiye otomobil pazarında en uygun fiyatlı model unvanını uzun süredir elinde tutan Hyundai i10 döneminde sona gelindi. Hyundai'nin resmi fiyat listelerinden sessiz sedasız kaldırılan i10'un satışı fiilen durdurulurken, markanın giriş segmentindeki yeni temsilcisi i20 oldu.

FİYAT LİSTESİNDEN SESSİZCE ÇIKARILDI

Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesinde "fiyat al" veya "model fiyatları" sekmesine girildiğinde, modelin tanıtımı yapılıyor ama fiyat alma aşamasına gelindiğinde listede i10'un olmaması dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesi olarak i20 modeli öne çıkıyor, bu da i10 için yeni araç satışının durdurulduğuna işaret ediyor.

BAYİLERDE DE STOK KALMADI

Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için yeni sipariş alınmıyor ve mevcut stokların da tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca geçmiş dönemden kalan sınırlı sayıdaki araçların satıldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Hyundai tarafından i10'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil. Modelin markanın global ürün gamında yer almaya devam etmesi, satış durdurma kararının geçici bir planlama değişikliği olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERDEN BİRİYDİ

Hyundai i10, son dönemde yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki başlangıç fiyatıyla, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alıyordu. Modelin satıştan çekilmesiyle birlikte, giriş seviyesi sıfır otomobil seçeneklerinin daha da azaldığı görülüyor.