İba: Cuma Pazarı'na Alternatif Gerek

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İba, kapatılan Cuma Pazarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İba, belediyenin denetlendiği Sayıştay raporunda pazara ilişkin bölümün de olduğunu anımsattı.

Bu konuda kamuoyunda yanlış bilgiler bulunduğunu savunan İba, "Süreçle ilgili Sayıştay raporlarını da inceledik. Yani burada kamuoyunda da yanlış bilgi var. Sayıştay raporunda pazar yerinin kapatılması ile ilgili hiçbir şey yazmıyor. Sayıştay raporunda diyor ki 'belediye buradaki sorumluluğunu denetleme yetkisini yerine getirmemiştir. Buradaki kooperatif haksız gelir elde etmiştir.' diyor" dedi.

İba, bölgenin prim borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teklif edilmesinin belediye tarafından yapıldığının da bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Henüz bir devir işleminin gerçekleşmediğini işaret eden İba, şöyle konuştu:

"Burada tabii ki bir uzlaşma olabilirdi. Belediye, SGK borçlarına karşılık herhangi bir yer verebilirdi. Ama o yer Cuma Pazarı olmamalıydı. Edirne ile özleşmiş bir marka olmuş bu kadar binlerce insanı ağırlayan, bir alternatif pazar yeri yapmadan burayı teklif etmek bize doğru gelmiyor. Esnafımız bu konuda da ikna olmuş değil. Kamuoyu bu konuda ikna olmuş değil.

Biz buradan ilgili esnaf odalarını göreve davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili esnafını dinletsinler. Bu pazarın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Alternatif bir pazar yeri yapmak bir çözüm olabilir. Ondan sonra belki bu işlemler konuşulabilir. ya da başka bir yer teklif edilebilir."

"Belediyenin vaatleri yıllardır aynı"

İba, belediyenin kentin sorunlarına çözüm üretemediğini ileri sürdü.

Belediyenin yıllardır aynı vaatleri dile getirdiğini ancak bunların hayata geçirilmediğini savunan İba, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerçekten belki gündem yaratmak istesek bize her gün anlatacağımız kadar gündem çıkar. Ama derdimiz hiçbir zaman polemik yaratmak olmadı. Derdimiz 'hep Edirne kazansın' oldu. Edirne'ye hizmet etmek oldu. O yüzden polemiklerden uzak durarak çalışmaya, destek vermeye, her zaman böyle baktık. Bundan sonra da böyle bakacağız.

Hilly Kavşağında katlı kavşak sözleri vardı, su borularını döşerken yapmalarını beklerdik tam zamanıydı, yapılmadı. '10 kreş yapacağız' dediler, daha bir tane yok. Düğün salonları, mahalle konakları ve nicesi. Bu sözlerin yapılıp yapılmadığını takipçisi olacağız. Ne destek vermemiz gerekirse de vereceğiz. Edirne'nin kaybedecek bir dakikası bile yok. Biz gece gündüz çalışmaya Edirne'nin ihtiyaçları için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

İba, 2025 yılının Edirne açısından önemli hizmetlerin alındığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Edirne için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren İba, "Edirne için adeta hizmet rüzgarının estiği bir dönemden geçiyoruz. 2025 yılını değerlendirecek olursak değerli arkadaşlar gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın şu desteğine her daim arkamızda hissettik." diye konuştu.

Selimiye Camisi, Edirne Sarayı, Gazimihal Hamamı, Mahmudiye Kışlası, Manyas Karakolu, Kundarıcılar Çarşısı, Saraçlar Camisi, Mevlevihane, Çömlekköy Barajı, köylere yönelik hizmetler, organize sanayi bölgeleri yatırımları ve hızlı tren başlıklarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İba, "Valimiz Yunus Sezer çok çalışkan, onunla birlikte Milletvekilimiz Fatma Aksal Ankara'da ne zaman istesek her türlü desteği veriyor. Bakanlıklarımız en başta da Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman Edirne'yle ilgili gittiğimiz hiçbir talepte bizi kırmadılar. Biz de inşallah 2026'yı dolu dolu o hizmet rüzgarını Edirnemizin her yerinde hissettirerek devam ettireceğiz." diye tamamladı.

Toplantıda İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Balta, Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir ve İl Genel Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mutlu Kırman da yer aldı.