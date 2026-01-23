İBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor - Son Dakika
İBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor

İBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor
23.01.2026 17:00
ANKARA'daki IBAN mağdurları, TCK 158'in uzlaşma kapsamına alınmasını talep etti.

ANKARA'da banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması sonucu haklarında soruşturma açılan IBAN mağdurları, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu düzenleyen 158'inci maddesinin uzlaşma kapsamına alınması talebiyle açıklama yaptı.

TCK 158 Mağdurları Platformu üyeleri, Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi. 'TCK 158 uzlaşma istiyor' yazılı pankartın arkasında toplanan grup adına açıklamayı platform başkanı İlyas Ataş yaptı. Ataş, kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen binlerce vatandaşın, banka hesaplarını iyi niyetle, güvene dayalı ilişkilerle, iş arama, yardım ya da ticari beklenti gerekçeleriyle 3'üncü kişilere vererek mağdur edildiğini söyledi. Mağdurların sanık haline getirildiğini söyleyen Ataş, "Vatandaşların IBAN'ları kullanılarak, kişinin bilgisi ve onayı olmadan dolandırıcılık yapılmakta, bu işlemler sonucunda asıl dolandırıcılar yerine IBAN sahibi kişiler sanık durumuna düşmektedir. Kişi hem dolandırılmakta hem de cezalandırılmaktadır. Bu kişiler zararı gidermelerine rağmen, adlarına açılan onlarca dosya sebebiyle adli para cezalarına çarptırılmakta ve her bir dosya için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya devam etmektedir. 11'inci Yargı Paketi'nde kripto, bankacılık ve operatörler hakkında düzenlemeler yapılmış, önleyici tedbirler alınmıştır. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki TCK 158 kapsamında yaşanan bu mağduriyetler olmasaydı, bu düzenlemeler de yapılmazdı. Peki soruyoruz; mağdurlar ne olacak? Asliye Ceza Mahkemelerine devredilen dosyalar, çözüm üretmek için değil, yalnızca Ağır Ceza Mahkemelerinin dosya yükünü azaltmak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle mağduriyetler halen devam etmektedir. Bu tablo artık bireysel değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Talebimiz nettir. TCK 158'inci maddesinin uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğlunun mağdur edildiğini söyleyen Tuğba Doğan, "Benim oğlum şu anda cezaevinde. Arkadaşı tarafından IBAN'ı isteniyor. Kartının olmadığını söylüyor. Parayı benim oğlum çekip ona veriyor. Şu anda 16 yılla cezalandırıldı. Bizleri duymalarını istiyoruz. Artık bittik, tükendik, evladımızı istiyoruz. Evladımızın psikolojisi bozuldu. İntihar etme durumuna geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Finans, Güncel, Tck, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor - Son Dakika
