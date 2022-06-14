İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor

14.06.2022 12:57

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi.

Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi.

İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor
İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor
İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor
İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor
İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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