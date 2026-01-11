Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Eyüp Ensar Demirbiler, Kerem Süel, Atakan Topal, Nascimento, Cardoso, Ali Fazli)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş (Ozan Ataseven, Burak Ebren)
Setler: 25-10, 25-22, 25-18
Süre: 68 dakika (19, 26, 23)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › İBB, Cizre'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?