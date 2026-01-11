İBB, Cizre'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
İBB, Cizre'yi 3-0 Yendi

11.01.2026 18:39
İBB, Voleybol Ligi'nde Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 14. hafta galibiyetini aldı.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Eyüp Ensar Demirbiler, Kerem Süel, Atakan Topal, Nascimento, Cardoso, Ali Fazli)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

Setler: 25-10, 25-22, 25-18

Süre: 68 dakika (19, 26, 23)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

