İBB'de Zam Eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, İBB tarafından birçok hizmet kalemine yapılan zamları eleştirdi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde uygulanan anlayışın, artık tartışma kaldırmayacak kadar net bir isim kazandığını, bu anlayışın adının, "zam belediyeciliği" olduğunu söyledi.

Bu kürsüde dile getireceği sözlerin, söylentiye, yoruma, polemiğe değil, İBB yönetiminin Meclise sunduğu tarife komisyonu raporlarına ve Meclis kararlarına dayandığına dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu:

"Bu raporları ve raporlar doğrultusunda CHP oyları ile Meclisten geçen kararları incelediğimizde belediyenin neredeyse vatandaşa sunduğu bütün hizmet kalemlerinde yüksek oranlı, süreklilik kazanmış zamlar yapıldığı görülmektedir. 2019 yılında başlayan bu anlayış 2024 yerel seçimler sonrası daha da artarak devam etmiş, kısa zamanda temel ihtiyaç giderleri dahil 10 kattan fazla artırılmıştır."

Her yıl yapılan fahiş zamların artık istisna olmadığını, olağan uygulama haline geldiğini dile getiren Topçu, bu artışlarla yetinilmediğini, aynı hizmet kalemlerinin kısa süre içinde "revize tarife" adı altında tekrar Meclise getirildiğini belirtti.

Topçu, "Bu artık bir fiyat güncellemesi değildir. Bu artık enflasyon uyarlaması değildir. Bu, sistematik ve bilinçli bir zam politikasıdır. Vatandaşın cebini ise doğrudan hedef almaktadır. Bu tablo karşısında susmak, bu zam politikasına ortak olmak demektir." dedi.

"İETT'de 2019 yılında İstanbul'da bilet ücreti 2,60 lira iken bugün 35 lira"

Tarife tablolarını kalem kalem incelediklerinde, İSKİ, İETT ve İSPARK dahil birçok müdürlükte sadece son 1 yıl içinde 10 kata varan artışlar yapıldığını kaydeden Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSKİ'de 2019 yılında 4 lira olan 1 metreküp suyun bedeli, 2026 Ocak ayı itibarıyla 52,88 liraya yükseltilmiştir. Tam yüzde 1222 oranında zam yapılarak 13 kattan fazla artmıştır. Dolar, avro, elektrik, petrol. Hangi veriyi esas alırsak alalım su fiyatlarındaki artış ne dövizdeki yükselişle ne elektrik maliyetleriyle ne de akaryakıt fiyatlarıyla açıklanabilir. Su temel bir ihtiyaç olmasına rağmen tüm bu kalemlerin üzerinde bir artışa maruz bırakılmıştır."

Topçu, "İETT'de 2019 yılında İstanbul'da bilet ücreti 2,60 lira iken bugün 35 lira. Artış oranı yüzde 1246. Bilet ücretlerine yaklaşık 13 kat zam yapılmıştır." diye konuştu.

Biletlere, motorinden, dövizden ve akaryakıt ücretlerinden daha fazla zam yapıldığını anlatan Topçu, İETT'de zam olduğunu, bedel olduğunu ancak hizmetin olmadığını söyledi.

İSPARK otoparklarına yapılan zamlara değinen Topçu, Fatih'te oturan bir vatandaşın, arabasını mahallesine park ettiğinde İSPARK'a günlük 650 lira ödeyeceğini kaydetti.

2019 yılında 1-2 saatlik yol park ücretinin 6 lira olduğunu, 2026 yılında ise 1-2 saatlik yol park ücretinin 220 lira olduğunu vurgulayan Topçu, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 3567 oranında zam yapıldığını ve bunun tam 37 kat olduğunu ifade etti.

Kültürel etkinlik alanlarının günlük salon ya da etkinlik alanı kiralama bedellerine son bir yılda yüzde 9500'e varan oranda artışlar yapıldığını ifade eden Topçu, kültür merkezleri etkinlik bilet fiyatlarında son bir yılda yüzde 100 zamlar yapıldığını aktardı.

"Cenaze yer bedellerine yüzde 200'e varan zam yapıldığı görülmüştür"

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarifelerindeki zamlardan bahseden Topçu, şunları kaydetti:

"2024 Aralık ayı fiyatı ile bugün yani son 1 yılı esas alırsak, cenaze yer bedellerine yüzde 200'e varan, boş mezar yerlerine yüzde 380'e varan oranlarda zam yapıldığı görülmüştür. Bu oranları 2019 yılı ücret tarifeleri ile karşılaştırdığımızda, yüzde 1016 oranında zam yapılmıştır. Mezarlıklar Müdürlüğü ücret tarifelerinde, 'çeşme yaptırma' başlığı altında, çeşme su kullanım bedeli 500 bin liradır. Bakın bu rakam nereden nereye gelmiş, 2019 yılında bu bedel sadece 10 bin lirayken, 2024'te 30 bin 830 lira, 2025'te 61 bin 600 lira, 2026'da 500 bin lira. 2019'a göre yüzde 4900 yani 490 kat artış oranında."

Sebze ve Meyve Hallerinde yapılan zamları da eleştiren Topçu, Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü tarifelerinde, 2025'te 614 lira olan "güzergah izin belgesi" ücretinin yüzde 1528 zamla 10 bin liraya yükseltildiğini belirtti.

Topçu, "Bu örnekler İstanbul'u, hizmette değil, zamda şampiyon bir şehir haline getirmiştir. Evet açıkça söylüyorum. Bu oranlar siyasi söylem değildir. Bu oranlar muhalefet abartısı da değildir. İBB bugün zam şampiyonudur." dedi.

Bu anlayışın belediyecilik olmadığını, "tahsilat anlayışı" olduğunu dile getiren Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Meclis, 2024 Mart ayından sonra zamları otomatik onaylayan bir kurul haline gelmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, biz seçilmişler olarak önümüze gelen her belgeye imza atan bir noter değiliz. Her birimiz, vatandaş adına sorgulamak, gerektiğinde 'dur' demek, gerektiğinde tarihe şerh düşmekle sorumluyuz. Bugün burada konuşulanlar, yarın bu Meclisin vicdan muhasebesi olacaktır. Bugün yapılan zamlara karşı susanların, yarın bu zamların sorumluluğunu taşıyacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İstanbul zamla değil, akılla ve sorumlulukla yönetilmelidir."

"Demek ki gidiciyiz. CHP gidici o zaman"

Başkanvekili Gümüşdağ ise şunları söyledi:

"Seni dinlesek ne yapacağız bilmiyorum. Demek ki gidiciyiz. CHP gidici o zaman. Her şeye rağmen İstanbul güzel yönetiliyor. Bakın, görün çevrenize herhangi bir böyle haline terk edilmiş bir durum yoktur. İstanbul, metropoliten bir şehir. Karmaşık, iç içe geçmiş, girift. Her ölçeği çok büyük. Dolayısıyla iyi. Her şeye rağmen, sayılanlara rağmen bence gayet iyi gidiyor. Daha da güzel olacak inşallah."