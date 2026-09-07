İbrahim Melih Gökçek'in Oğlu ve Gelini Ankara Adliyesi'nde!
İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade vermek üzere hazır bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.
Kaynak: DHA
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