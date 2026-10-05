İbrahim Tatlıses\'in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor

İbrahim Tatlıses'in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatlıses'in fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yıldız, sağlık durumunun aynı olduğunu söylerken sanatçının mücadeleci yapısına dikkat çekti ve "Çok şükür daha da iyi olacak o da inşallah." dedi.
Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüsüyle hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili merak edilenlere, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi. Yıldız, Tatlıses'in fizik tedavisinin devam ettiğini belirterek sanatçının sürece büyük bir azimle devam ettiğini anlattı.
"FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR"
Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili konuşurken tedavi sürecinin sürdüğünü söyledi. Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey'in fizik tedavi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleli insanlardan biri ve gerçekten çok güçlü bir karakter. İbrahim Bey'i hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Valla çok azimli bir şekilde fizik tedavileri devam ediyor."
"SAĞLIĞI AYNI"
İbrahim Tatlıses'in mevcut sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Ayşegül Yıldız, durumunda olumsuz bir değişiklik bulunmadığını ifade etti. Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlığı aynı. Çok şükür daha da iyi olacak o da inşallah."
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