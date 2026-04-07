İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İbrahim Tatlıses\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
07.04.2026 16:49
Yurt dışı konserlerinin ardından evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evinde rahatsızlanan sanatçı için ambulans çağrılırken, Tatlıses’in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

BAKTERİYEL ENFEKSİYON NEDENİYLE TEDAVİ ALTINDA

Yapılan ilk değerlendirmelerde Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, hastaneden de resmi bir açıklama geldi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı imzasıyla yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal olup genel durumu iyidir. Tedavisine başlanmıştır."

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sanatçının tedavisinin doktor kontrolünde devam ettiği belirtildi.

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve hayati fonksiyonlarının normal seyrettiği belirtilirken, tedavisinin devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İbrahim Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
