İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika

Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta sanatseverler tiyatro ve konserlerde buluşuyor.



Nevşehir Belediyesi'nin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 15 Şubat Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte, "Suit" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.



Bir dizi komik olayın ustaca kurgulanarak sahneye taşındığı, Eyüp Emre Uçaray'ın yönettiği iki perdelik oyunda, Melis İşiten, Kerem Poyraz Kayaalp, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Canan Atalay rol alıyor.

Oyun, yeni bir hayata adım atmak üzere olan ve evlilik törenine hazırlanan genç bir çiftin, hayatlarına beklenmedik misafirlerin girmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yetişkinler için 10, öğrenciler için ise 5 lira olan giriş biletlerinden elde edilecek gelirin kentteki engelliler için tekerlekli sandalye alımında kullanılacağı bildirildi.



Etkinlik, saat 19.30'da başlayacak.



Kayseri

Kayseri'de sanatçı Göksel, 15 Şubat'ta sevenleriyle bir araya gelecek. Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki konser, saat 20.00'de başlayacak.

Rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer de 16 Şubat'ta Kayserililerle buluşacak.

Kajmer, Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da sahneye çıkacak.

Sevilen sanatçı Emel Sayın ise 18 Şubat'ta kentte konser verecek.

Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak konserde sanatçı, rol aldığı filmlerdeki müzikleri sevenleri için seslendirecek.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 15 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.