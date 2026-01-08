ICE Tarafından Vurulan Kadın İçin Protesto - Son Dakika
ICE Tarafından Vurulan Kadın İçin Protesto

08.01.2026 10:21
Minneapolis'te ICE tarafından vurulan Renee Nicole Macklin Good için düzenlenen protestoda adalet talep edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde toplanan çok sayıda kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı kadını andı.

CBS News'un haberine göre, Minneapolis'te 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'un ICE tarafından vurularak öldürülmesinin ardından yüzlerce kişi toplandı.

Olay yerine çiçekler bırakan ve ellerinde mumlarla yas tutan kalabalık, taşıdıkları pankartlarla Good'un öldürülmesini protesto etti.

ICE'ın Minnesota'yı terk etmesini talep eden kalabalık, toplu sınır dışı edilmelere son verilmesini ve Good'un ölümünden sorumlu kişinin adalet önünde hesap vermesini istedi.

NBC News'un haberinde ise Good'un öldürülmesinin ardından olay yerinde toplanan kalabalığın kolluk kuvvetlerine kar topu fırlattığı ve olayı protesto ettiği belirtildi.

Daha önce suça karışmamış

Associated Press'in (AP) haberinde, 3 çocuk annesi Good'un Colorado doğumlu olduğu, Minnesota'ya yeni taşındığı ve daha önce trafik cezası dışında hiçbir suça karışmadığının değerlendirildiği ifade edildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Good'un kentte yürütülen federal faaliyetleri izleyen yasal bir gözlemci olduğu ve ICE tarafından gözaltı konusunda hedef olmadığı kaydedildi.

Good'un eski eşi, yaptığı açıklamada, olayın 6 yaşındaki oğlunu okula bırakmasının ardından eve dönerken gerçekleştiğini söylerken, Good'un aktivist olmadığını ve daha önce hiçbir protestoya katılmadığını belirtti.

Minnesota Star Tribune'a konuşan annesi Donna Ganger da "Renee tanıdığım en nazik insanlardan biriydi." ifadesini kullandı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

