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“İçimdeki Çocuk” Abdülmecid Efendi Köşkü’nde…

37 dakika önce

Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile "İçimdeki Çocuk" sergisine ev sahipliği yapıyor.

“İçimdeki Çocuk” Abdülmecid Efendi Köşkü’nde…, System.String[]

Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile "İçimdeki Çocuk" sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Bienali, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05 
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