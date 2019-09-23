“İçimdeki Çocuk” Abdülmecid Efendi Köşkü’nde…
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Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile "İçimdeki Çocuk" sergisine ev sahipliği yapıyor.
Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile "İçimdeki Çocuk" sergisine ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05
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