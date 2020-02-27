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İçişleri Bakan Soylu: "(İmralı'da yangın) İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede...
16 dakika önce
İçişleri Bakan Soylu: "(İmralı'da yangın) İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Soylu: "( İmralı'da yangın) İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil."
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