İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun\'da konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden bu yana uyuşturucu suç örgütü elebaşları, üyelerinden fişekçisi, torbacısına varıncaya kadar tüm zincirin tüm unsularıyla ilgili yapmış olduğumuz tutuklamanın sayısı dün itibarıyla bu kabine döneminde 101 bini geçti." dedi.

Bakan Yerlikaya, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "AK Parti Vefa Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin ilk adımına ev sahipliği yapan, istiklal meşalesinin simgesi Samsun'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Samsun'un, ilk adımın, başlangıçların şehri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, AK Parti'nin de 2002 yılında sadece bir partinin değil, milletin yeniden dirilişinin ilk adımlarını attığını anlattı.

AK Parti ile Türkiye'nin hedef koyan, sözü olan, sözü dinlenen bir devlete dönüştüğüne işaret eden Yerlikaya, "Belirsizliklerin yerini istikrar, bekleyişlerin yerini icraat almıştır. Bizim davamız eski Türkiye'nin dar kalıplarını yıkmış, milletimizin önüne çekilen setleri bir bir aşmıştır. Siyaseti kriz üreten bir alan olmaktan çıkarmış, güven üreten bir iradeye dönüştürmüştür. Peki, AK Parti'yi bugünlere kim taşıdı? Bu büyük yürüyüşü kim omuzladı? Bu davayı kim ayakta tuttu? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletle arasına duvar örmeyen, kapı kapı dolaşan, göz göze gelen, gönül gönüle veren siz teşkilat mensuplarımız taşıdı." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin emeğine göz dikenlere nefes aldırmıyoruz"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ülkenin tamamında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını azaltarak suçları aydınlatma oranlarını sürekli artırdıklarına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, milletimizin emeğine göz dikenlere nefes aldırmıyoruz. Torbacısıyla, baronuyla sokaklara zehir saçanları inlerine kadar takip ediyor, suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyuşturucu suç örgütü elebaşları, üyelerinden fişekçisi, torbacısına varıncaya kadar tüm zincirin tüm unsularıyla ilgili yapmış olduğumuz tutuklamanın sayısı dün itibarıyla bu kabine döneminde 101 bini geçti ama durmuyoruz. Sizlerle beraber aynı kararlılıkla, aynı azimle hiçbir şekilde gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi, toplumumuzu zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Organize suç ağlarının kirli çarklarını tek tek durduran kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Finans kaynaklarını kurutuyor, ulusal ve uluslararası bağlantılarını çökertiyoruz."

"Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin 40 yıldır kanayan yarasını samimi şekilde çözme mücadelesidir"

Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Yerlikaya, bu yürüyüşün günübirlik hesapların, geçici yaklaşımların değil, milletin huzurunu, kardeşliğini ve ortak geleceğini esas alan samimi ve köklü bir devlet iradesinin ürünü olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin, birliğe yönelen tehditlere karşı ortak duruşun, aynı vatanda yan yana, aynı kaderde omuz omuza durmanın adı olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin 40 yıldır kanayan yarasını samimi şekilde çözme mücadelesidir. Bu anlayışla terörü besleyen kaynakları kurutan, milletin arasına örülmek istenen duvarları yıkan, devlet ile millet arasındaki güven bağını daha da güçlendiren bir irade sahadadır. Bu irade, güvenliği tahkim ederken kardeşliği büyüten, huzuru kalıcı hale getiren, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arınmış bir gelecek üzerine inşa eden güçlü bir devlet aklının yansımasıdır. Allah'ın izniyle birliğimizi bozmak isteyenler kaybedecek, kardeşliğimizi büyütenler kazanacak. Terörsüz Türkiye, milletimizin ortak eseri olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktır. Bu değişimin mimarı, Türkiye'yi edilgen değil, yön veren bir ülke konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Yerlikaya, trafikte tek önceliklerinin insan hayatı olduğunu, bu yönde denetimleri artırdıklarını vurgulayarak, can kayıplarını azaltmayı bir hedef değil, sorumluluk olarak gördüklerini, yeni trafik kanununun caydırıcı etkisiyle trafikte kurallara saygıyı kalıcı bir kültüre dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.