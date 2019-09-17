Son Dakika Haberleri: İcraya gelen avukat katibi ile kendisini yaralayan zanlı tutuklandı
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İcraya gelen avukat katibi ile kendisini yaralayan zanlı tutuklandı

25 dakika önce

KONYA'da, alacaklısının icra işlemi için gelen görevlilere sinirlenip, belindeki tabancayı çıkarmak isterken kendisini elinden, avukat katibi Ayşe Yavuz'u (40) da ayağından vuran inşaat firması sahibi Zafer Çınar (40), mahkemece tutuklandı.

İcraya gelen avukat katibi ile kendisini yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]
KONYA'da, alacaklısının icra işlemi için gelen görevlilere sinirlenip, belindeki tabancayı çıkarmak isterken kendisini elinden, avukat katibi Ayşe Yavuz'u (40) da ayağından vuran inşaat firması sahibi Zafer Çınar (40), mahkemece tutuklandı.
Olay, 12 Eylül Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Mengene Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan inşaat firması ofisinde meydana geldi. Avukat katibi Ayşe Yavuz ve icra memuru Dilek Cihan (37), alacaklının dava açması sonucu firma sahibi Zafer Çınar'ın iş yerine icra işlemi için geldi. İşlemlere başlanırken sinirlenen Çınar, borçlu olduğu kişiyi aradı. Telefonda tartışmaya başlayan Çınar, sinirlenerek, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarmak istedi. Bu sırada yanında bulunanların Çınar'ın elinden almak istediği silah, ateş aldı. Zafer Çınar, kendi elinden yaralanırken, merminin sekmesi sonucu Ayşe Yavuz da ayağından yaralandı. İcra memuru Dilek Cihan'ın ise pantolonuna mermi isabet ettiği; ancak yaralanmadığı öğrenildi. Zafer Çınar ve Ayşe Yavuz, hemen hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Çınar ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Çınar, 'silahlı tehdit' ve 'görevi yaptırmama için direnme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ayşe Yavuz , Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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