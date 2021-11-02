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İcrayla çocuk teslimi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları - Son Dakika

İcrayla çocuk teslimi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları

02.11.2021 22:04

5. Yargı Paketi'ndeki kanun değişikliği teklifiyle boşanmış ebeveynler arasında büyük sıkıntı olan ve çocuk açısından tramvaya sebep olan "icrayla çocuk teslimi" düzenlemesi kaldırılıyor. Kanuna göre; görev icra müdürlüklerinden alınacak. Çocuk teslimi ise okul, kreş gibi mekânlarda yapılacak.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik 5'inci Yargı Paketi teklifinde icra yoluyla çocuk teslimi hakkında yeni düzenleme yer aldı.

ÇOCUK TESLİMİ OKUL, KREŞ GİBİ MEKANLARDA YAPILACAK

Kamuoyunda yeni düzenlemeyle çocuk teslimi alanlarının nasıl belirleneceği merak konusuydu. Düzenlemeye göre, 'çocuğun örselenmemesi' için çocuk teslimi okul, kreş gibi mekânlarda yapılacak. Söz konusu mekânların hazırlanmasında ise kamu kaynakları kullanılacak. Yine teklifte ilam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmaması için çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak.

"ÇOCUK TESLİMİ UZMAN ELİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Düzenleme hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "AK Parti "Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilecektir. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINA ALINACAK"

Mahir Ünal, boşanan kişiler arasında gerçekleşen, 'çocuk velayeti', 'icrayla çocuk teslimi' gibi durumlara da önemli düzenlemeler getirdiklerini ifade ederek, "Kanun teklifimizde yer alan önemli konulardan biri de kamuoyunda 'çocuk haczi' olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüdür. 1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul icra sistemi dışına çıkarılmakta ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınmaktadır" dedi.

Hukuk sisteminde, çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar ve tedbir kararlarının, yükümlüsü tarafından rızayla yerine getirilmediği takdirde İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra daireleri vasıtasıyla zorla yerine getirildiğini hatırlatan Ünal, artık bu sistemin de teklifle değiştirildiğini söyledi.

"ÇOCUKLAR İCRA YOLUYLA TESLİM EDİLMEYECEK"

AK Partili Mahir Ünal, çocuk teslimine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili, "Bu usul, çocuğun üstün yararına hizmet etmekte yetersiz kalmakta ve taraflar arasında yeni ihtilaflara neden olmaktadır. Bu değişiklikle çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerde çocukların örselenmemesi, ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde anne veya babasının sevgi ve şefkatini yeterince hissetmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Değişiklik aynı zamanda ebeveynler açısından da annelik veya babalık duygusunun tatminini sağlamayı hedeflemektedir.

"İŞLEMLER ÜCRETSİZ HALE GETİRİLECEK"

Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev icra dairelerinden alınmakta ve Adalet Bakanlığı'nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verilmektedir. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilecektir. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacaktır" dedi.


İcrayla çocuk teslimi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları

Yargı Paketi, Mahir Ünal, TBMM, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İcrayla çocuk teslimi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları - Son Dakika


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