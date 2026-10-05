İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir - Son Dakika
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İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

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İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir
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Ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike, başarısız infaz girişiminin ardından hastanede tedavi görüyor. Avukatı, müvekkilinin iyileşememe riskine dikkat çekti.

Ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike, başarısız infaz girişiminin ardından hastanede tedavi görüyor. 50 yaşındaki Pike’ın avukatı Stephen Ferrell, müvekkilinin “tam olarak iyileşemeyebileceğini” söyledi.

Pike’a çarşamba günü ölümcül iğne yöntemiyle iki doz ilaç verildi. Ancak infaz başarısız oldu ve Pike hayatta kaldı. Doktorlar, vücuduna verilen yüksek miktardaki pentobarbital adlı ilacın etkilerini azaltmaya çalışırken Pike solunum cihazına bağlandı.

Avukatları, cezaevi görevlilerinin damar yolu açmakta zorlandığını ve bunun için birden fazla iğne kullandığını belirtti. Pike’ın kollarında iğne girişimleri nedeniyle şişlik, su toplaması ve yaralar oluştuğu aktarıldı.

Ferrell, Pike’ın en büyük korkusunun ölümden ziyade uzun süren bir ölüm olduğunu ve yaşananların bu korkuyu gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Pike, 1996 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer’ı öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Cinayeti o dönem erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.

Pike, Slemmer’ı öldürdüğünü inkâr etmedi ancak cinayet sırasında 18 yaşında ve ruhsal sorunları bulunan bir genç olduğunu savundu. O tarihten bu yana Nashville'deki Debra K. Johnson Rehabilitasyon Merkezi'nde ölüm hücresinde tutuluyordu.

Pike’ın avukatları, infazdan aylar önce damarlarının küçük olması ve kan rahatsızlığı nedeniyle damar yolu açılmasının zor olabileceği konusunda yetkilileri uyarmıştı.

Pike daha önce kurşuna dizilerek veya asılarak infaz edilmeyi talep etmiş, ancak bu yöntemlerin Tennessee'de uygulanmadığı belirtilmişti.

Şimdi ise Pike’ın tamamen iyileşip iyileşmeyeceği ve Tennessee eyaletinin ikinci bir infaz girişiminde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.

Pike’ın hukuk ekibinin tıbbi danışmanı Dr. Joel Zivot, sağlık durumunun yeniden infaz edilmesini mümkün kılacak seviyeye gelmemesi halinde ikinci bir infazla karşılaşmayabileceğini söyledi. Ancak belirli ölçüde iyileşmesi durumunda yeniden infaz edilme ihtimali bulunuyor.

İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir
Amerika Birleşik DevletleriSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    ne tuhaf! bir yandan idam, bir yandan iyileştirip tekrar idam!!! 0 0 Yanıtla
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