İDDEF'den Gazze'ye Sürekli Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İDDEF'den Gazze'ye Sürekli Yardım

İDDEF\'den Gazze\'ye Sürekli Yardım
10.02.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İDDEF, Gazze'de kurban etlerini sıcak yemek ve konserve olarak dağıtıyor, insani yardıma devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında Gazze için bağışlanan kurbanların etlerini yıl boyunca hem konserve hem de sıcak yemek olarak dağıtmaya devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, ağır insani kriz şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yönelik sıcak yemek dağıtımlarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Hazırlanan sıcak yemekler, ailelere ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara ulaştırılıyor.

İsrail saldırıları ve uzun süredir devam eden abluka nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı Gazze'de, İDDEF ekipleri sahada yoğun bir çaba gösteriyor.

Kurulan aşevlerinde pişirilen sıcak yemekler, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınların bulunduğu ailelere ulaştırılıyor.

Barınma imkanlarından yoksun şekilde çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren binlerce kişiye ulaşan İDDEF ekipleri, her gün kilometrelerce yol katederek hazırlanan yemekleri çadır çadır dolaşıp ailelere teslim ediyor.

2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri, hijyenik şartlarda işlenerek yıl boyunca hem konserve halinde hem de sıcak yemek olarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Kurban, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDDEF'den Gazze'ye Sürekli Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:20:02. #7.11#
SON DAKİKA: İDDEF'den Gazze'ye Sürekli Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.