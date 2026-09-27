Fatma Betül Sayan Kaya\'ya kötü haber! Savcılık harekete geçti

Şamil Tayyar'ın duyurduğu iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Talebin eş ve çocukları da kapsadığı; satış ve devir işlemlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve aile adına kayıtlı olabilecek tapu, gemi ve uçak bilgilerinin tespit edilmesinin istendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının fon vurgununa karıştığı iddia edilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptığı öne sürülmüştü.