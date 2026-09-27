Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber! Savcılık harekete geçti - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber! Savcılık harekete geçti

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Fatma Betül Sayan Kaya\'ya kötü haber! Savcılık harekete geçti
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Eşi İlyas Kaya ile birlikte bir fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira kazandığı iddia edilen AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir uygulanmasını talep ettiği; işlemlerin eş ve çocuklarını da kapsadığı öne sürüldü.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında fon işlemlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından gelişmeler peş peşe geldi. Kaya, AK Parti’de yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da Kaya ailesinin mal varlıklarıyla ilgili tedbir talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

MAL VARLIKLARI İÇİN TEDBİR TALEBİ İDDİASI

Şamil Tayyar'ın duyurduğu iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Talebin eş ve çocukları da kapsadığı; satış ve devir işlemlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve aile adına kayıtlı olabilecek tapu, gemi ve uçak bilgilerinin tespit edilmesinin istendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının fon vurgununa karıştığı iddia edilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFatma Betül Sayan Kayaİlyas KayaAK PartiGündemSon Dakika

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