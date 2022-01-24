İdlib'de açılan okul görme engellilerin umudu oldu - Son Dakika

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinde eğitim müdürlüğünce görme engellilere yönelik açılan okul, öğrencilerin hayata umutla tutunmasını sağlıyor.

Savaş mağduru engelli çocukların eğitimlerine devam etmesi için İdlib'deki eğitim müdürlüğü tarafından restore edilen bir okul görme engelli öğrencilerin hizmetine açıldı.

"Gören Kalpler" adı verilen okulda altıncı sınıfa kadar eğitim veriliyor.

Gören Kalpler Okulunun Müdürü Fevaz Ebraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim müdürlüğü bünyesinde görme engelli kişilerin eğitim alabileceği bir okul kurduklarını söyledi.

Ebraş, "5 servis aracıyla öğrencileri İdlib'in farklı bölgelerinden toplayıp okula getiriyoruz. Eğitim bittiğinde evlerine bırakıyoruz." dedi.

Okula 20 yetişkin, 43 çocuk olmak üzere 63 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Ebraş, çocukların eğitimi için de 7 görme engelli öğretmenin görevlendirildiğini dile getirdi.

Sabah ve öğleden sonra okula gelen öğrencilere Braille alfabesini öğrettiklerini aktaran Ebraş, ikinci dönemde öğrenci sayısını artıracaklarını ifade etti.

Ebraş, öğretmenlerin öğrencilerin eğitim seviyesini yükseltmek için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti.

Eğitimle öğrencilere umut aşılanıyor

Öğrencilerden Yaser Mansur, büyüyünce öğretmen olmak istediğini, Braille alfabesi sayesinde okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Mansur, "Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi seviyorum. Onlar da beni seviyor." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Delal Dabbag da eğitim alıp ilerde kendisi gibi engellilere öğretmen olmak istediğini ifade etti.

Eğitimine devam etmek için Gören Kalpler Okuluna geldiğini belirten Ahmet Hacı Hasan da Braille, fen, matematik, Arapça ve İngilizce dersleri gördüğünü anlattı.

Hacı Hasan, öğrenmek için geldiğini ve öğretmenini çok sevdiğini dile getirdi.