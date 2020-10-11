İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama - Son Dakika

İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama

11.10.2020 20:00

Suriye'nin İdlib şehrinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne ait silah deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne ait silah deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Maarat al-Ikhwan bölgesi yakınlarında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne ait silah deposunda patlama meydana geldi. Depodaki mühimmatlar art arda patlarken, kamplarda yaşayan mülteciler korku dolu anlar yaşadı. Yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

(İHA)

İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama
İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama
İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama
İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama

Patlama, Suriye, Silah, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama - Son Dakika

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