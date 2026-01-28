İFM'de Yeni Fuar Salonu İnşaatı Başladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili Şekib Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Avrupa'da yapılan önemli ilave fuar yatırımının temelini attık." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, yeni salon inşaatı tamamlandığında kapasitesinin yüzde 40 artacağını, İFM'nin bölgenin en etkili fuar alanı olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini açıkladı.

Avdagiç, İFM'de iki katlı, toplam 40 bin metrekarelik yeni bir fuar alanı için inşaat çalışmasına başladıklarını belirtti.

İDTM bünyesinde 11 fuar salonu ile faaliyet gösteren İstanbul Fuar Merkezi'nin (İFM), yapılan kapsamlı altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla Avrupa'nın da önde gelen fuar merkezleri arasına girmeyi başardığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Salonlarımızın tamamının işletmesini üstlenmemizin ve salonlarımızın tapusunu almamızın ardından, ilk kez 18 yıl sonra bir ilave fuar salonu inşaatını başlattık. Bu projeyle, genişlememizin birinci etabını tamamlayarak, toplam fuar alanımızı 140 bin metrekareye yükselteceğiz. İstanbul Fuar Merkezi'nde Avrupa'da yapılan en önemli ilave fuar yatırımının temelini attık. İFM, bölgemizin en etkili fuar alanı olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Genişleme projesiyle İstanbul'u dünya fuarcılığının öne çıkan merkezlerinden biri haline getirme yolunda stratejik bir eşiği geçeceğiz."

Avdagiç, Avrupa'daki ekonomik ve jeopolitik dalgalanmalar ile Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu belirsizlik sonrası rotanın İstanbul'a çevrilmesini en iyi şekilde değerlendirmiş olacaklarını da ifade etti.

İTO Başkanı Avdagiç, İDTM bünyesinde yer alan İstanbul Fuar Merkezi'nin, yaptıkları büyük altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla bugün sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın önde gelen fuar merkezleri arasına girmeyi başardığını açıkladı.

" Bu yıl fuar sayısı 73, kullanım alanının 2 milyon 536 bin metrekare olacağını düşünüyoruz"

Avdagiç, "2026 yılı takvim düzenlenmesi şimdiden yapıldığından fuar sayısının 73, kullanım alanının 2 milyon 536 bin metrekare olacağını düşünüyoruz. Metrekare kullanımındaki artış, daha büyük ölçekli ve kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapmamızdan, başından beri uyguladığımız kapsayıcı fuarcılık anlayışından kaynaklanıyor. Bu da hedefimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, 2025'te Türkiye'de fuar sektöründe ilk kez özel (Private) 5G altyapısını devreye aldıklarını belirterek, "Private 5G ile İFM'nin dijital altyapısını Avrupa'daki lider fuar merkezlerinin önüne taşıyarak küresel arenadaki gücünü sağlamlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçiler için Ayamama Deresi üzerinde İFM Köprüsü'nü inşa ettiklerini belirten Avdagiç, böylece E-5 Metrobüs hattı ile İstanbul Fuar Merkezi arasındaki yaya erişimini kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Avdagiç, kuşkusuz İFM salonlarımızda ev sahipliği yaptıkları en önemli fuarın, Türk savunma sanayisinin göz bebeği IDEF - Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olduğunu vurgulayarak, "IDEF'in İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenmesi, İFM'nin büyük ölçekli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha ortaya koydu." açıklamasında bulundu.

İstanbul Fuar Merkezi bünyesinde 2025 yılında İFM Divan adıyla yeni nesil toplantı odaları ve çok amaçlı salonlardan oluşan toplantı ve etkinlik alanını hizmete aldıklarını belirten Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezimiz 2025 yılında Avrupa Fuar Merkezleri Birliğine üye oldu. Eminim ki, bu üyelik Avrupa'daki fuar merkezleriyle daha yakın iş birliği kurmasını sağlayacak, İFM'yi bölgede bir adım öne çıkaracaktır." dedi.