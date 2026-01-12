İGA'dan Kış Hazırlıkları İçin İleri Teknoloji - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İGA'dan Kış Hazırlıkları İçin İleri Teknoloji

İGA\'dan Kış Hazırlıkları İçin İleri Teknoloji
12.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGA, pist güvenliği için yeni teknolojiler devreye alarak uçuş emniyetini artırıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bu yıl kış hazırlıkları kapsamında pist güvenliğini ve operasyonel sürekliliği güçlendiren ileri teknolojik sistemleri devreye aldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kullanılmaya başlanan ileri teknoloji çözümleri sayesinde pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametreler gerçek zamanlı raporlanıyor.

Buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarı sistemine de sahip olan İstanbul Havalimanı'nda sıcaklık, nem ve yağış türü gibi meteorolojik veriler analiz edilerek uçuş emniyetini doğrudan etkileyen riskler önceden tespit ediliyor ve ekiplerin zamanında müdahalesi sağlanıyor.

Havalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonundan doğru ve güncel meteorolojik bilgileri toplayan ekipler, uçuş güvenliğini artıran önlemleri anında devreye sokuyor.

Kış operasyonlarında görev alan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü bünyesindeki 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik "Zorlu İklim Koşullarıyla Mücadele" eğitiminden geçiyor. Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri ise kış sezonu öncesinde eksiksiz şekilde tamamlanıyor.

İstanbul Havalimanı filosunda mobil komuta merkezi, kar bıçaklı kamyonlar, kompakt karla mücadele araçları, kar rotatifleri, pist frenleme ölçüm araçları ve cihazları, de-icing kamyonları, çok fonksiyonlu kar traktörleri ve çeşitli yükleyiciler bulunuyor. Ayrıca pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, servis yolları ve çevre yolları dahil olmak üzere 12 milyon metrekareyi aşan alan, karla mücadele kapsamında belirlenen bölgeler arasında yer alıyor. Bu alanlarda kullanılmak üzere 1575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü malzeme depolarda hazır tutuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış koşullarının getirdiği tüm zorluklara karşı uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknolojik sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava koşullarına bağlı riskleri tespit edip, gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik, misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak."

Öte yandan, farklı tipteki kar küreme araçlarına İGA yerleşkesinde bulunan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin önerileriyle belirlenen 15 isim verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, İGA, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGA'dan Kış Hazırlıkları İçin İleri Teknoloji - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:52:54. #7.11#
SON DAKİKA: İGA'dan Kış Hazırlıkları İçin İleri Teknoloji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.