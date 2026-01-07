Iğdır'da 1200 Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Iğdır'da 1200 Konut Kura Çekimi Yapıldı

07.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1200 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Iğdır'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1200 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda artan konut ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projelerinin güçlü sosyal devlet anlayışının en önemli yansımalarından biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan konutlara da değinen Turan, "Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023'te yaşanan, milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük depremler sonrasında kısa süre içerisinde yüz binlerce konutun tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesi devletimizin gücünü, kriz yönetim kabiliyetini ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kadim tarihi, stratejik konumu, kültürel zenginliği ile öne çıkan Iğdır'da, birlikte yaşama kültürünün, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlü bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bizler de bu anlayışla vatandaşlarımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacını güvenli, sağlıklı ve modern konutlarda karşılamanın mutluluğunu hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen bu proje kapsamında Iğdır'ımızda hayata geçirilecek 1200 sosyal konut vatandaşlarımızın ihtiyaçları gözetilerek güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışıyla inşa edilmiştir. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm kamu ve kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminin hak sahibi vatandaşlarımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 1200 Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:16:09. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da 1200 Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.