Iğdır'da Ceren Işık Cinayeti Soruşturması

07.02.2026 16:26
Ceren Işık, Iğdır'da vurulmuş halde bulundu. 3 gözaltı serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ceren Işık'ın silahla vurulmuş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Ceren Işık'ın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayı inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu çok yönlü olarak araştırıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyet ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Ceren Işık'ın ön göğüs bölgesinden tek el, bitişik atışla vurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak İbrahim K.'yi gözaltına aldı. İbrahim K. ifadesinde, "evde dört kişinin birlikte alkol aldığını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.'nin evden ayrıldığını, kendisinin de dışarı çıktıktan sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu" öne sürdü. Bu ifade doğrultusunda Hakan T. ve Bedri Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA

