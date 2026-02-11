Iğdır'da Kar Yağışı ve Kazalar - Son Dakika
Iğdır'da Kar Yağışı ve Kazalar

11.02.2026 13:20
Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu kapandı, bir minibüs şarampole düştü, yaralanma yok.

IĞDIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Sis ve yağış nedeniyle şarampole düşen minibüs, iş makinesi le kurtarıldı.

Son yılların en yağışlı ve soğuk kış mevsimini geçiren Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 57 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Bu arada Iğdır'a bağlı Alibeyköy'den aldığı yolcularla kent merkezine hareket eden Ali Turgut idaresindeki minibüs, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.

Sürücü Ali Turgut, kar ve sis sebebiyle aracın şarampole düştüğünü söyledi. Yolcularda yaralanma olmadığını belirten Turgut, kendilerini kurtaran İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Kar Yağışı ve Kazalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı ve Kazalar
