Iğdır'da Şarampole Devrilen Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
16.01.2026 20:59
Iğdır'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, itfaiye 2 yaralıyı kurtardı ve hastaneye sevk etti.

IĞDIR'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye erlerinin zorlu çalışmasıyla çıkarıldı. 2 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana geldi. Muhammed Ali Güneş yönetimindeki 76 AU 261 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile ve yanındaki kişi, itfaiye erlerinin zorlu çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. iki yaralı, daha sonra ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

